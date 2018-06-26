Суд остановил рассмотрение дела по иску о публикации ложной информации о здоровье президента

Катерина Айзпурвит
26-06-2018
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Городской суд Брно по запросу адвокатов президента Милоша Земана остановил рассмотрение гражданского иска президентской канцелярии к политику Сватоплуку Бартику. Пражский Град намерен вначале добиться решения суда по обвинению Бартика в клевете.

В ноябре 2017 г. Сватоплук Бартик опубликовал в Facebook сообщение, что «президент Земан болен раком, и ему осталось жить три месяца». Президентская канцелярия в своем иске о защите личности требует от Бартика принесения извинений и выплаты компенсации в размере 5 млн крон (196 тыс. евро). Пост в Facebook был опубликован в разгар компании по выборам президента, которые прошли в январе 2018 г.

 
 
 
 
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