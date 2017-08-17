63-летний гражданин Чехии был приговорен судом Гонконга к 27-летнему тюремному заключению, признав его виновным в транспортировке наркотиков. По сообщению «Чешского Радио», осужденный не намерен подавать апелляцию, поскольку это затормозит его процесс выдачи на родину. Между Гонконгом и Чешской Республикой действует закон о выдаче осужденных граждан.

В 2016 г. чех был задержан полицией в аэропорту Гонконга; при досмотре в его чемодане было обнаружено 6 кг кокаина. В ходе прошедшего в марте 2017 г. процесса чешский гражданин заявил, что не признает себя виновным, поскольку не подозревал о наличии в своем багаже наркотиков.