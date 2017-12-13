Студенты-искусствоведы получили новую библиотеку

На кафедре истории искусства Университета им. Палацкого в Оломоуце открывается новая научная библиотека Вацлава Рихтера. Библиотечный фонд насчитывает несколько тысяч тематических изданий и периодик, ориентированных на чешское и европейское искусство.

«Наша цель - открыть библиотеку, пополненную новейшей специализированной литературой, вышедшей за рубежом, главным образом, нашим студентам», - сообщила ЧТК пресс-секретарь библиотеки Габриэла Сикорова Дворникова, отметив при этом, что до настоящего времени был библиотечный фонд доступен, в основном, только педагогам.