Студенты-искусствоведы получили новую библиотеку

Эва Туречкова
13-12-2017
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На кафедре истории искусства Университета им. Палацкого в Оломоуце открывается новая научная библиотека Вацлава Рихтера. Библиотечный фонд насчитывает несколько тысяч тематических изданий и периодик, ориентированных на чешское и европейское искусство.

«Наша цель - открыть библиотеку, пополненную новейшей специализированной литературой, вышедшей за рубежом, главным образом, нашим студентам», - сообщила ЧТК пресс-секретарь библиотеки Габриэла Сикорова Дворникова, отметив при этом, что до настоящего времени был библиотечный фонд доступен, в основном, только педагогам.

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