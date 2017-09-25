Студенческая демонстрация за расширение финансирования вузов

Перед штаб-квартирой чешского правительства проходит демонстрация студентов в поддержку увеличения финансирования чешских вузов. В акции принимает участие также и ректор Карлова университета Томаш Зима. Кабинет министров в понедельник будет обсуждать проект государственного бюджета на 2018 год.

Вузы требуют дополнительного финансирования в объеме 3 миллиардов крон (115,4 миллиона евро). По мнению вице-премьера Павла Белобрадека, это минимальная сумма, которая позволит обеспечить развитие системы высшего образования государства. Министр финансов Иван Пилны выделение средств пообещал, однако, сумма еще не определена.