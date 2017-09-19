Строительство уникального центра палеонтологии обойдется в 23 млн крон

Западно-чешский музей в Пльзене до конца текущего года начнет строительство Центра палеонтологии в Рокицанах. Центр, который возникнет в результате реконструкции здания школы, станет новой научно-исследовательской площадкой европейского уровня.

Строительство центра обойдется примерно в 23 млн крон (884 тыс. евро). Здесь будут храниться богатые палеонтологические коллекции, насчитывающие десятки тысяч экспонатов периода карбона.

Кроме редких окаменелостей, найденных учеными в Радницах и Ниржанах, в пльзеньском музее ныне хранятся собрания фоссилий не только из региона Центральной Чехии, но также из Саксонии, Турции, Франции и Китая, куда чешские палеонтологи ездят в экспедиции.