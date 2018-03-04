Стоимость жилья старой застройки в Праге на 160% выше, чем в других регионах

Стоимость квартир старой застройки в Праге в конце 2017 года в шесть раз превысила цены на жилье в Устецком крае, где самые низкие цены на недвижимость. Стоимость одного кв. метра в столице в среднем составила 80504 крон (3182 евро), тогда как в Устецкой области - всего лишь 13213 крон (522 евро). Данные Чешскому информационному агентству ЧТК предоставила девелоперская компания Trigema.

Таким образом, стоимость квартир на вторичном рынке жилья в Праге, по сравнению с другими регионами, выше примерно на 160%. С большим отрывом от столицы следуют Южно-Моравский край( кв. м жилья стоит 50652 крон), Центрально–Чешский (40583 крон) и Пльзеньский (37690 крон).