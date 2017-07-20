Стоимость имущества чешских домохозяйств превысила 12 трлн крон

Тимур Кашапов
20-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

За последние двадцать лет состояние среднестатистического гражданина Чехии выросло более чем в три раза. По этому показателю ЧР вошла в число пятнадцати самых богатых стран Европейского Союза. Об этом свидетельствует новый отчет Чешской банковской ассоциации, по данным которой, рыночная стоимость актив чешских домохозяйств достигла в 2016 году 12 трлн крон. Рост в годовом сравнении составил 5,1%. Таким образом, состояние каждого гражданина ЧР оценивается более чем в миллион крон. В 1995 году этот показатель не превышал 3,9 трлн и 380 млн соответственно.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 