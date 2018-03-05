STEM: А. Бабиш – самый популярный из председателей парламентских партий

Премьер в отставке и лидер движения ANO Андрей Бабиш остается самым популярным из председателей партий, представленных в Нижней палате чешского парламента. В ходе опроса, проведенного агентством STEM, положительную оценку премьеру дало 48% респондентов. В январе 2017 г. этот показатель политика достигал рекордных 57%. Хотя популярность Бабиша несколько снижается, он все еще более чем на 10% опережает любого из своих соперников.

Вторым по популярности партийным лидером является председатель «пиратской» партии Иван Бартош, которого положительно оценивает 36% опрошенных. На третьем месте оказался Томио Окамура (35%).

Нового председателя социал-демократов Яна Гамачека позитивно воспринимает 25% респондентов. Клава коммунистов Войтех Филип получил 28% положительных отзывов, лидер христианских демократов Павел Белобрадек 27%, глава гражданских демократов Петр Фиала – 25%, председатель ТОР-09 Иржи Поспишил – 24%, глава движения STAN Петр Газдик – 24%.