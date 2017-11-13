Стартует Неделя предпринимательства. К.Кэлси расскажет о небоскребе, «напечатанном» на 3D–принтере

Во многих чешских городах в понедельник начинается Неделя предринимательства, нацеленная на различные виды поддержки бизнеса. Мероприятие продлится всю неделю. В его рамках, помимо прочих, выступит и двадцатилетний глава Cazza Technologies Крис Кэлси, который строит в Дубае первый в мире небоскреб, «напечатанный» на 3D–принтере.

Кэлси станет одним из первых докладчиков на конференции на тему экспансии в разных областях, которая начнется в пражском Славянском доме в среду, в 17:00.

В возрaсте 17 лет Крис Кэлси основал стартап Appsitude, который продал через два года за миллионы долларов, и начал осваивать разработки в сфере внедрения технологий 3D – печати. Cazza Technologies является вторым его стартапом.