Стартует фестиваль Sculpture Line

Эва Туречкова
13-06-2018
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В Праге и в нескольких других городах Чехии и Моравии стартует фестиваль скульптурного искусства Sculpture Line. Главная цель мероприятия – размещать скульптуры и инсталляции на природе и в общественных местах, чтобы придать хорошо знакомым площадям и скрытым уголкам чешских городов новый облик. С прошлых лет пражанам запомнились вариации на тему «Будда», временно установленные в здании пражского аэропорта, или огромный осьминог, покачивающийся на волнах Влтавы. Мероприятие проходит также в городах Пардубице, Плзень, Либерец, Острава, Злин и Брно. Инсталляции останутся на местах до конца сентября.

В качестве сопроводительной будет открыта экспозиция в пражской галерее «Манес».

 
 
 
 
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