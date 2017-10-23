«Старое» правительство ограничит деятельность

Антон Каймаков
23-10-2017
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Кабинет министров социал-демократа Богуслава Соботки сузит круг своей деятельности лишь до самого необходимого. Министры будут обсуждать только общеевропейские вопросы, материалы, касающиеся внешней политики и безопасности государства.

Каких-либо законов, подчеркнул премьер, приниматься уже не будет. В отставку коалиционный кабинет Богуслава Соботки намерен уйти на следующий день после проведения первого заседания нового состава Палаты депутатов.

 
 
 
 
 
 
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