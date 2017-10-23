«Старое» правительство ограничит деятельность

Кабинет министров социал-демократа Богуслава Соботки сузит круг своей деятельности лишь до самого необходимого. Министры будут обсуждать только общеевропейские вопросы, материалы, касающиеся внешней политики и безопасности государства.
Каких-либо законов, подчеркнул премьер, приниматься уже не будет. В отставку коалиционный кабинет Богуслава Соботки намерен уйти на следующий день после проведения первого заседания нового состава Палаты депутатов.
Перед Пражским Градом прошла демонстрация протеста против позиции Земана по крымскому вопросу
Формула успеха Андрея Бабиша
Переход Чехии на евро – не спугнуть избирателя
Заявление Земана по Крыму – вразрез с внешней политикой Чехии
Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал высказывания премьер-министра Украины