«Старое» правительство ограничит деятельность

Кабинет министров социал-демократа Богуслава Соботки сузит круг своей деятельности лишь до самого необходимого. Министры будут обсуждать только общеевропейские вопросы, материалы, касающиеся внешней политики и безопасности государства.

Каких-либо законов, подчеркнул премьер, приниматься уже не будет. В отставку коалиционный кабинет Богуслава Соботки намерен уйти на следующий день после проведения первого заседания нового состава Палаты депутатов.