STAN: премьер Бабиш не должен перекладывать на других ответственность за избрание Ондрачека

Катерина Айзпурвит
05-03-2018
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Премьеру и лидеру ANO Андрею Бабишу не следует перекладывать на других ответственность за избрание коммуниста Зденека Ондрачека на должность главы Комитета по контролю Генеральной инспекции сил правопорядка (GIBS). С таким утверждением выступили сегодня члены фракции STAN («Старосты и независимые»), по мнению которых избрание Ондрачека допустили депутаты от движения ANO.

Ранее Бабиш указывал на то, что перевес в один голос при избрании Ондрачека был достигнут из-за отсутствия в момент голосования депутата от STAN.

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