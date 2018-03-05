STAN: премьер Бабиш не должен перекладывать на других ответственность за избрание Ондрачека

Премьеру и лидеру ANO Андрею Бабишу не следует перекладывать на других ответственность за избрание коммуниста Зденека Ондрачека на должность главы Комитета по контролю Генеральной инспекции сил правопорядка (GIBS). С таким утверждением выступили сегодня члены фракции STAN («Старосты и независимые»), по мнению которых избрание Ондрачека допустили депутаты от движения ANO.

Ранее Бабиш указывал на то, что перевес в один голос при избрании Ондрачека был достигнут из-за отсутствия в момент голосования депутата от STAN.