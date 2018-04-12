Стали известны кандидаты на мэра Праги

Тимур Кашапов
12-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Действующего мэра Праги, Андриану Крначову, могут сменить на этом посту ее заместитель Эва Кислингерова, члены городского совета Карел Грабейн Прохазка и Либор Гадрава или депутат Патрик Нахер. Каждый из них сообщил, что не планирует перестановок в администрации города и собирается «продолжить работу», начатую Крначовой.

Несмотря на то, что кандидатуры на участие во внутрипартийных праймериз члены ANO могли подать только до 10 апреля, не исключается включение в их список кандидата от лидера движения Андрея Бабиша. Именно Бабиш, а также партийный комитет должны будут одобрить кандидатуры каждого из участников праймериз.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 