Стали известны кандидаты на мэра Праги

Действующего мэра Праги, Андриану Крначову, могут сменить на этом посту ее заместитель Эва Кислингерова, члены городского совета Карел Грабейн Прохазка и Либор Гадрава или депутат Патрик Нахер. Каждый из них сообщил, что не планирует перестановок в администрации города и собирается «продолжить работу», начатую Крначовой.

Несмотря на то, что кандидатуры на участие во внутрипартийных праймериз члены ANO могли подать только до 10 апреля, не исключается включение в их список кандидата от лидера движения Андрея Бабиша. Именно Бабиш, а также партийный комитет должны будут одобрить кандидатуры каждого из участников праймериз.