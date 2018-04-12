Стали известны кандидаты на мэра Праги

Действующего мэра Праги, Андриану Крначову, могут сменить на этом посту ее заместитель Эва Кислингерова, члены городского совета Карел Грабейн Прохазка и Либор Гадрава или депутат Патрик Нахер. Каждый из них сообщил, что не планирует перестановок в администрации города и собирается «продолжить работу», начатую Крначовой.
Несмотря на то, что кандидатуры на участие во внутрипартийных праймериз члены ANO могли подать только до 10 апреля, не исключается включение в их список кандидата от лидера движения Андрея Бабиша. Именно Бабиш, а также партийный комитет должны будут одобрить кандидатуры каждого из участников праймериз.
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