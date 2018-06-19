Стадиону г. Угерске Градиште присвоят имя олимпийской чемпионки в метании копья Даны Затопковой

Катерина Айзпурвит
19-06-2018
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Стадиону г. Угерске Градиште будет присвоено имя Даны Затопковой, знаменитой чешской копьеметательницы, олимпийской чемпионки 1952 года и двукратной чемпионки Европы. 95-летняя спортсменка дала письменное согласие на использование своей фамилии в названии легкоатлетического комплекса, включающем 8 беговых дорожек, сектор для прыжков в длину, высоту, прыжков с шестом, а также сектор метания копья, диска и молота и толкания ядра.

Супруга многократного олимпийского чемпиона и рекордсмена мира в беге на длинных дистанциях Эмиля Затопека является также почетной гражданкой города Угерске Градиште.

 
 
 
 
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