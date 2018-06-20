Срок доставки автомобилей увеличится

Введение нового стандарта Euro 6c, который более строго измеряет уровень выброса выхлопных газов у автомобилей, привело к тому, что сроки доставки некоторых моделей увеличились на несколько недель.

Новый способ тестирования был одобрен в июле 2017 года и к сентябрю текущего года все автомобили на чешском рынке должны соответствовать новым нормам.