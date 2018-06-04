Средняя зарплата в Чехии выросла до 30 265 крон

Катерина Айзпурвит
04-06-2018
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Как сообщает Чешское статистическое управление, в первом квартале 2018 г. средняя зарплата-брутто в стране выросла на 8,6%, составив 30 265 крон (1187 евро). С учетом роста потребительских цен повышение составляет 6,6%, что является самым значительным повышением этого показателя с 2003 г. На региональном уровне самая высокая средняя зарплата – 38 000 крон (1 490 евро) без вычетов наблюдается в Праге; самая низкая – 26 000 крон (1 020 евро) в Карловарском крае.

Непрерывный рост средней зарплаты в Чехии наблюдается с 2014 г., что наблюдатели связывают с успешным развитием экономики и нехваткой рабочих рук на рынке туда. При этом 60% работающих в Чехии получают зарплату ниже среднего уровня.

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