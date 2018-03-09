Средняя зарплата в Чехии – 1246 евро

В последнем квартале 2017 года показатель средней зарплаты (до отчисления налогов) в Чехии впервые перешагнул границу 30 тысяч крон и составил 31 646 крон (по актуальному курсу – 1246 евро). В межгодовом сравнении рост составил 8%. Информацию опубликовало Чешское статистическое управление. Реальная средняя зарплата граждан, если учесть степень инфляции, увеличилась на 5,3%. Экономисты предполагали, что рост не превысит 7%, а реальный показатель составит 5%.

Однако, как напоминают специалисты, реальное состояние дел таково, что две трети работающих чешских граждан получают зарплату ниже среднего показателя.