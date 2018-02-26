Средняя зарплата в автопроме подскочила на 7%

Антон Каймаков
26-02-2018
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По данным Объединения автомобильной промышленности, средняя зарплата работников отрасли в 2017 году выросла на 7% и составила 37 399 крон (брутто, 1472,5 евро). Общее количество работников автопрома расширилось на 6%. В настоящее время на чешских автомобильных предприятиях и в связанных с отраслью фирмах трудится 126 375 человек.

Таким образом, средняя зарплата в сфере автомобилестроения на 8000 тысяч крон превышает общегосударственные показатели. Общие объемы выпуска машин в стране, разыми фирмами, в 2017 году выросли на 5% и составили 1,414 миллиона машин.

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