Средняя продолжительность жизни пражан самая высокая в Чехии

Средняя продолжительность жизни в чешской столице оказалась самой высокой в ЧР – 80,4 года, причем у мужчин этот показатель составил 78 лет, а у женщин – 82,7. Такие данные опубликовало Чешское статистическое управление. По мнению специалистов, это обусловлено высоким качеством и доступностью медицинского обслуживания, образом жизни и структурой занятости населения Праги. Самые низкие показатели отмечены на северо-востоке Чехии: в Устецком крае живут в среднем 76,7 лет, в Карловарском крае – 77,5 лет. Отметим, что по средней продолжительности жизни Чехия не входит даже в тридцатку мирового рейтинга. В тройке лидеров - Япония (83,7), Швейцария (83,4) и Сингапур (83,1).