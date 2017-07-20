Ипотеки в Чехии продолжают дорожать. По данным Fincentum Hypoindex, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам выросла на 0,01% и достигла 2,04%. Несмотря на это, спрос на займы на покупку недвижимости повысился – ипотеки получили 10822 человек, что на 488 больше, чем в мае. Объем выданных кредитов также увеличился и составил 22,2 млрд крон, то есть на 1 млрд больше, чем в предыдущем месяце. Напомним, что первый ипотечный кредит в ЧР был выдан более 20 лет назад – в 1995 году. С тех пор 15 крупнейших чешских банков предоставили в общей сложности более 1,3 трлн крон кредитов, а процентные ставки снизились с 14 % годовых до 2 %, чего удалось достигнуть во многом благодаря жёсткой конкуренции на рынке. Весной 2016 года средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии преодолела исторический рубеж в 1,5 %.