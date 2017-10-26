Средняя цена новых квартир в Праге выросла на 20 процентов

Тимур Кашапов
26-10-2017
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Средняя цена новых квартир, проданных в Праге в сентябре, увеличилась на 19,6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 83 150 крон за квадратный метр. По сравнению с августом стоимость «квадрата» увеличилась почти на 10 процентов. В результате количество проданных за первые девять месяцев квартир снизилось на 16 процентов до 4050, говорится в отчете, подготовленном тремя крупнейшими девелоперами в Чехии – фирмами Trigema, Skanska Reality и Central Group.

Как отмечается в отчете, резкий рост стоимости квадратного метра жилья в чешской столице начался примерно два года назад. С тех пор квартиры подорожали на 43 процента.

 
 
 
 
 
 
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