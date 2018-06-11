Средний возраст автомобилей на чешских дорогах впервые превысил 15 лет

Катерина Айзпурвит
11-06-2018
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В первом квартале 2018 г. средний возраст автомобилей на чешских дорогах повысился, достигнув рекордного значения 15 лет и три месяца. Впервые за историю страны был преодолен психологический 15-летний рубеж. Эксперты связывают такое явление, прежде всего, с потоком импорта в страну подержанных автомобилей из-за границы.

На конец марта 2018 г. в стране было зарегистрировано 5 млн 650 тыс. легковых автомобилей, что на 57 тыс. больше, чем в конце 2017 г. За первый квартал 2018 г. было продано 67 873 новых автомобиля и ввезено в страну 42 430 подержанных, из которых 51% составили автомобили старше 10 лет. За тот же период с регистрации было снято 46 558 автомобилей, которые были вывезены за рубеж или отправлены в металлолом.

 
 
 
 
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