Новости Средний уровень процентной ставки ипотеки в декабре остался на минимуме 1,77%

18-01-2017 11:01 | Лорета Вашкова

Средний уровень процентных ставок ипотечных кредитов в Чешской Республике в декабре остался на рекордно низком ноябрьском уровне 1,77%, однако размер и число таковых кредитов в последнем месяце 2016 г. снизился. Данные на основе информации по итогам года предоставил Fincentr Hypoindex, проводящий анализ показателей в данной сфере с 2003 года без оглядки на период фиксации процентной ставки. Граждане в 2016 г. зачастую оформляли ипотеки, переоценивая собственные финансовые возможности. В декабре начал действовать новый закон «О потребительском кредите (займе)», в связи с вступлением которого в силу большие банки сообщили о росте текущих процентнаых ставок на ипотеки. В декабре, в частности, в Чехии было заключено 8684 ипотечных договора, что на 5702 менее показателей предыдущего месяца. Объем ипотек снизился более чем на 12 млрд крон и составил 17,67 млрд крон. Более существенные изменения в сфере ипотечного кредитования в Чехии наступят в апреле. Банки будут выдавать в долг не более 90% от размера стоимости недвижимости.

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Средний уровень процентной ставки ипотеки в декабре остался на минимуме 1,77% 18-01-2017 11:01 | Лорета Вашкова Средний уровень процентных ставок ипотечных кредитов в Чешской Республике в декабре остался на рекордно низком ноябрьском уровне 1,77%, однако размер и число таковых кредитов в последнем месяце 2016 г. снизился. Данные на основе информации по итогам года предоставил Fincentr Hypoindex, проводящий анализ показателей в данной сфере с 2003 года без оглядки на период фиксации процентной ставки. Граждане в 2016 г. зачастую оформляли ипотеки, переоценивая собственные финансовые возможности. В декабре начал действовать новый закон «О потребительском кредите (займе)», в связи с вступлением которого в силу большие банки сообщили о росте текущих процентнаых ставок на ипотеки. В декабре, в частности, в Чехии было заключено 8684 ипотечных договора, что на 5702 менее показателей предыдущего месяца. Объем ипотек снизился более чем на 12 млрд крон и составил 17,67 млрд крон. Более существенные изменения в сфере ипотечного кредитования в Чехии наступят в апреле. Банки будут выдавать в долг не более 90% от размера стоимости недвижимости.

Прогноз погоды на 19 января 18-01-2017 10:07 | Антон Каймаков В четверг в Чешской Республике, согласно прогнозу метеорологов, ожидается переменная облачность. В некоторых регионах может быть пасмурно. Температура воздуха днем от – 8 до – 3°C. Слабый переменный ветер от 1 до 4 м/с.

МИД Чехии: Великобританию ждут ответные меры ЕС 18-01-2017 10:03 | Антон Каймаков Великобритания должна взять во внимание ответные меры со стороны членских стран Евросоюза, если государством будет введет полноценный контроль над притоком на его территорию граждан ЕС, реагировал глава чешского МИД Любомир Заоралек на выступление премьера Соединенного Королевства. Тереза Мэй заявила, что будет осуществлено полноценное отделение от Евросоюза. Если Великобритания закроет свой рынок, границы и перестанет участвовать в работе структур ЕС, то ее ждет подобный ответ, подчеркнул глава чешского МИД.

Brexit способен несколько притормозить рост экономики Чехии 17-01-2017 17:36 | Антон Каймаков Преданный огласке премьером Великобритании план выхода страны из ЕС может повлиять на экономику Чешской Республики. Глава кабинета Тереза Мэй заявила о варианте полного «развода» со всеми структурами Евросоюза. В первый год после Brexit, таким образом, показатель экономического роста Чехии, по предположениям специалистов, может сократиться на несколько десятых процента. Наиболее остро выход Великобритании почувствуют автомобильные компании, так как вновь будут введены таможенные сборы. Однако долгосрочного негативного влияния Brexit не окажет, считают экономисты.



Чешские политики по поводу заявления премьера Великобритании чаще всего говорят о необходимости уважать решение данной страны.

Глава МИД ЧР обсудил в Брюсселе ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке 17-01-2017 16:06 | Катерина Айзпурвит Любомир Заоралек принял участие в работе заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, главными темами которой стала ситуация в Сирии и процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Главы МИД стран ЕС подтвердили свою решимость искать политическое решение конфликта, продолжающегося уже шесть лет. Европейские дипломаты также обсудили позицию, которую намерены занять в ходе встречи по Сирии в Астане, инициаторами которой выступают Россия, Иран и Турция.

В Чехии растет смертность 17-01-2017 15:16 | Антон Каймаков Согласно данным статистиков, в Чешской Республике растет смертность населения. Данные за прошлый год еще отсутствуют, но в 2015 количество умерших превысило показатель 2014 года на 5500 человек. Всего в 2015 году скончалось 111 173 гражданина Чешской Республики. Это самый высокий показатель за истекший период с 2003 года. Средняя продолжительность жизни мужчин не изменилась – 75,8 года. Чешские женщины, однако, ныне живут на три месяца меньше – 81,4 года.

В Чехии бегают радиоактивные «чернобыльские» кабаны 17-01-2017 13:46 | Антон Каймаков До сих пор в Чешской Республике наблюдаются последствия аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. На территорию страны также произошел спад. Радиоактивное облако прошло над Европой три раза. Практически половина кабанов, отловленных в лесах Заповедника Шумава, что на западе Чехии, до сих пор «светится». Повышенный уровень радиации, излучаемый животными, связан с тем, что ни поедают оленьи трюфеля - подземные грибы, аккумулирующие в себе радиацию. Туши радиоактивных кабанов, как сообщил глава Отделения безопасности продуктов питания Государственного ветеринарного управления Иржи Драпал, подлежат уничтожению.

К 2022 году Чешская армия планирует модернизировать свою артиллерию 17-01-2017 11:58 | Антон Каймаков В планах Армии Чешской Республики к 2022 году обновить свою артиллерию, причем значительную часть поставок должны осуществить непосредственно чешские производители. Согласно принятому решению, будет приобретено 17 новых 155-мм орудий, использующих самые современные боеприпасы, а также проведена модернизация 33 гаубиц 152-го калибра, для которых Чехия располагает значительными запасами снарядов. Общая стоимость реализации плана составляет более 6 миллиардов крон (222,2 миллиона евро).

Строительство дорог под присмотром дронов 17-01-2017 11:50 | Антон Каймаков Дирекция автодорог и транзитных магистралей ввело видеонаблюдение над процессом строительства шоссе. В ближайшее время в дело будут пущены и дроны. Планируется также расширение использования фотодокументов в строительных дневниках. Посредством беспилотных летательных аппаратов дирекция намерена следить за наличием надлежащей техники на стройплощадке, а также за соблюдением плана возведения объектов. Наличие дополнительных видео- и фотоматериалов позволит эффективнее осуществлять приемку, а также решать проблемы рекламации.