Согласно Индексу подготовленности компании KPMG, в регионе Центральной Европы Чешская Республика является страной наиболее подготовленной к неожиданным изменениям глобальных трендов, политики, появлению новых экономических возможностей и шоковым ситуациям. Среди 136 государств, включенных в Индекс подготовленности, Чехия находится на 25 месте, что на три ступени выше, чем в прошлый раз. Лидирующие позиции в нем занимают Швейцария, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты. В списке сильных сторон Чехии - хорошо развитая система заботы о здоровье граждан, уровень открытости экономики и сбалансированность ее развития. Наоборот, резервы наблюдаются в сфере продуктовой и энергетической безопасности, в области демографического развития и предпринимательства.