Среди раненых в Хургаде есть чешка, погибли две гражданки ФРГ

Лорета Вашкова
14-07-2017 oбновлено
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В результате нападения на отель в Хургаде 14 июля пострадала чешская гражданка. МИД ЧР подтвердил информацию, что 36-летняя чешка была ранена в ногу и в настоящий момент госпитализирована. Ранее МВД Египта и другие источники сообщили о том, что при нападении в пятницу погибли две украинские туристки, и еще четверо туристов были ранены. Сообщалось также о пострадавших гражданах Сербии и России. Reuters информирует, со ссылкой на источники, связанные с обеспечением безопасности, что убиты не украинки, а гражданки Германии. На постояльцев отеля Sunrise напал с ножом мужчина, приплывший с общественного пляжа. Нападавший задержан, мотив преступления неизвестен. МВД Египта сообщает, что жертвами являются лица разных национальностей. Агентство DPA со ссылкой на египетские средства массовой информации, передало информацию о раненных туристах из Чехии и Армении. Чешское турагенство Blue Style в пресс-релизе, направленном агентству ČTK, передало, что, согласно доступной информации, очевидно, «имел место отдельный инцидент». «В настоящее время все чешские туристы, прибывшие с нами, находятся в полном порядке», - сообщил пресс-секретарь Blue Style. Посол ЧР в Египте Вероника Кухинёва-Шмиголова сообщает, что, по некоторым данным, нападение является не террористическим актом, а выяснением отношений между центрами подводного плаванья.

Лорета Вашкова
14-07-2017 oбновлено
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