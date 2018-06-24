Споры вокруг мини-саммита продолжаются

Ирина Ручкина
24-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о том, что провел телефонный разговор с канцлером Ангелой Меркель. По словам премьера, Ангела Меркель не поддерживает обвинения Франции в том, что страны Вышеградской четверки “бойкотируют” мини-саммит ЕС по вопросам миграции.

Андрей Бабиш отметил, что кроме стран V4 на саммите не будет присутствовать еще 11 государств ЕС, а также председатель Европейский совет Дональд Туск. Также он подчеркнул, что по первоначальному плану в мини-саммите должны были участвовать лишь представители Италии, Германии и Австрии.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 