Споры вокруг мини-саммита продолжаются

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о том, что провел телефонный разговор с канцлером Ангелой Меркель. По словам премьера, Ангела Меркель не поддерживает обвинения Франции в том, что страны Вышеградской четверки “бойкотируют” мини-саммит ЕС по вопросам миграции.

Андрей Бабиш отметил, что кроме стран V4 на саммите не будет присутствовать еще 11 государств ЕС, а также председатель Европейский совет Дональд Туск. Также он подчеркнул, что по первоначальному плану в мини-саммите должны были участвовать лишь представители Италии, Германии и Австрии.