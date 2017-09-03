Вендула Фринтова завоевала второе место в премьерном состязании Кубка мира по триатлону в Карловых-Варах, уступив лишь 62 секунды австралийке Джулиан Бакхаус. Для Фритовой это второй лучший результат за время участия в соревнованиях Кубка мира по триатлону.

Стоит проиграть лишь один мяч и чешская теннисистка Каролина Плишкова, первая ракетка мира, может выпасть из состязаний US Open. В данный момент, однако, ей удалось выиграть встречу третьего круга с китаянкой Чжан Шуай со счетом 3:6, 7:5, 6:4. В одну восьмую финала US Open вышла также и вторая чешская теннисистка Люция Шафаржова, одержавшая победу над японкой Куруми Нара 6:3 и 6:2.