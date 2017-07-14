Президент ЧР Милош Земан подписал в четверг документ об установлении двух новых памятных дней в честь значительных событий, касающихся событий Второй мировой войны. 18 июня официально установлен День героев второго сопротивления, боровшихся с нацизмом. Второй памятный день призван напомнить об истреблении так называемого терезинского семейного лагеря в Освенциме–Брезинке в ночь на 9 марта 1944 г. Информационное агентство ЧТК об этом информировал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. 9 марта 1944 года в упомянутом семейном лагаре были убиты все тогдашние терезинские заключенные,3791 человек, в том числе женщины и дети, преимущественно чехословацкие евреи. С 2018 года 10 июня также станет Днем памяти жертв истребления нацистами Лидице. 10 июня 1942 года нацисты сравняли с землей деревню Лидице, 173 мужчин казнили, женщин и детей депортировали в концентрационные лагеря.