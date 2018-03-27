Спикер американского Конгресса выступил в чешском парламенте с критикой России

Эва Туречкова
27-03-2018
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан выступил во вторник в чешской Палате депутатов. Во время своего спича он осудил Россию за распространение дезинформации. Райан также оценил решение чешских властей выслать из страны трех российских дипломатов, принятое в связи с атакой химическим оружием в Британии против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Россия не разделяет наши интересы и наши ценности, стремясь, наоборот, разрушать их. Это - попытка засеять разногласие между наших народов. Попытка разделить союзников и дестабилизировать демократические институции», - цитирует чешское агентство ЧТК спикера Палаты представителей Конгресса США.

 
 
 
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