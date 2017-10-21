SPD выступает против премьера «с обвинением на шее»

Антон Каймаков
21-10-2017
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Свобода и прямая демократия (SPD), набравшая по результатам выборов свыше 10% голосов, по словам заместителя председателя Радима Фиалы, не исключает возможность сотрудничество с движением ANO (победитель выборов). Однако он не может себе представить, чтобы во главе кабинета министров в таком случае стоял Андрей Бабиш, обвиненный полицией в дотационных махинациях.

SPD, по словам Фиалы, готово сотрудничать с ANO только при условии отказа от мигрантов и продвижения закона о референдуме.

 
 
 
 
 
 
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