SPD выступает против премьера «с обвинением на шее»

Свобода и прямая демократия (SPD), набравшая по результатам выборов свыше 10% голосов, по словам заместителя председателя Радима Фиалы, не исключает возможность сотрудничество с движением ANO (победитель выборов). Однако он не может себе представить, чтобы во главе кабинета министров в таком случае стоял Андрей Бабиш, обвиненный полицией в дотационных махинациях.

SPD, по словам Фиалы, готово сотрудничать с ANO только при условии отказа от мигрантов и продвижения закона о референдуме.