SPD представляет большую угрозу, чем экстремисты, сообщаeт в отчете МВД

В проекте годового отчета Министерства внутренних дел касательно ситуации вокруг проявления чешского экстремизма дана критическая оценка деятельности парламентского движения «Свобода и прямая демократия» (SPD). Согласно анализу МВД, SPD поднимает темы, аналогичные обсуждаемым экстремистами правого толка, и придерживаются в отношении этих вопросов типологически схожих с экстремистами взглядов, в некоторых случаях высказывания представителей SPD являются даже более радикальными.

Отчет, который цитирует портал Aktuálně.cz, пока не был министерством официално обнародован. По мнению членов SPD, публикация до сих пор не афишированного в СМИ сообщения преследует единственную цель: дискредитацию этого движения.

Эксперты по вопросам экстремизма, ранее отмечавшие в выступлениях членов SPD жесткую антимиграционную риторику, сформулировали отчет до конца. В настоящее время материал ожидает подписи и.о. министра внутренних дел Любомира Метнара.