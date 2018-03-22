«Спарта» – в списке самых посещаемых клубов Европы

Тимур Кашапов
22-03-2018
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ИИХФ опубликовала данные о посещаемости европейских клубов и лиг в сезоне-2017/18. Первое место занял чемпионат Швейцарии, второе – КХЛ, чешская Экстралига поднялась на 5-е место. Средняя посещаемость матчей турнира в нынешнем сезоне составляет 5 тыс. 455 зрителя в среднем за игру.

В свою очередь, в рейтинге самых посещаемых клубов Европы на десятом месте располагается пражская «Спарта». В среднем на игры «красных» в сезоне-2017/18 приходило 8708 зрителей. Возглавляет рейтинг по-прежнему «Берн», на матчах которого присутствовали в среднем 16 тыс. 371 человек за игру.

 
 
 
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