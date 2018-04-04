Совет Института по изучению тоталитарных режимов пополнил Мартин Палоуш

Эва Туречкова
04-04-2018
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Новым членом Совета Института по изучению тоталитарных режимов был избран бывший диссидент и дипломат Мартин Палоуш. Сенаторы в ходе тайного голосования остановили свой выбор именно на Палоуше, получившем поддержку 51 из 66 голосующих членов верхней палаты Парламента ЧР. Совет Института по изучению тоталитарных режимов состоит из семи членов. Четверых из них предлагают на эту должность гражданские общества, двоих – Парламент ЧР, одного – президент.

67летний Палоуш является подписантом Хартии 77, одним из основателей Гражданского форума (OF), бывшим депутатом, позднее советником министра иностранных дел. Сотрудник Библиотеки им. Вацлава Гавела.

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