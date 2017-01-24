Новости Совет безопасности ЧР актуализировал оборонную стратегию страны

24-01-2017 18:11 oбновлено | Лорета Вашкова

Во вторник, 24 января, состоялось первое в нынешнем году заседание Совета безопасности Чешской Республики, на котором обсуждались актуальные вопросы оборонной стратегии государства, в том числе правовое регулирование дронов и возможности использования беспилотников полицией, как и появление очагов птичьего гриппа на территории ЧР. На повестке дня были также итоги работы в прошлом году, а именно усиленные меры безопасности, введенные в Чехии в конце 2016 года в связи с трагедией на рождественской ярмарке в Берлине и действовавшие до 6 января. На улицах чешских городов ныне уже не дежурят военные патрульные, вооруженные автоматами, однако первая степень угрозы терроризма в Чехии пока не была отменена. Анализировали участники заседания и ознакомление учащихся с вопросами безопасности в рамках школьной программы. "Оборонную стратегию в последний раз одобрило еще правительство премьер-министра Петра Нечаса в 2012 году, поэтому она требует актуализации задач", - сообщил ЧТК министр обороны Мартин Стропницкий.

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Совет безопасности ЧР актуализировал оборонную стратегию страны 24-01-2017 18:11 oбновлено | Лорета Вашкова Во вторник, 24 января, состоялось первое в нынешнем году заседание Совета безопасности Чешской Республики, на котором обсуждались актуальные вопросы оборонной стратегии государства, в том числе правовое регулирование дронов и возможности использования беспилотников полицией, как и появление очагов птичьего гриппа на территории ЧР. На повестке дня были также итоги работы в прошлом году, а именно усиленные меры безопасности, введенные в Чехии в конце 2016 года в связи с трагедией на рождественской ярмарке в Берлине и действовавшие до 6 января. На улицах чешских городов ныне уже не дежурят военные патрульные, вооруженные автоматами, однако первая степень угрозы терроризма в Чехии пока не была отменена. Анализировали участники заседания и ознакомление учащихся с вопросами безопасности в рамках школьной программы. "Оборонную стратегию в последний раз одобрило еще правительство премьер-министра Петра Нечаса в 2012 году, поэтому она требует актуализации задач", - сообщил ЧТК министр обороны Мартин Стропницкий.

Спор вокруг членства в комиссии, присуждающей статус участников антикоммунистического сопротивления 24-01-2017 17:59 | Лорета Вашкова Основатель чешской Секции джаза Карел Срп не станет членом Этической комиссии, принимающей решение о присуждении статуса борцов с коммунистическим режимом. Предложение о назначении Српа на данную должность, выдвинутое президентом Милошом Земаном, во вторник отверг премьер-министр Богуслав Соботка, аргументировавший свой отказ тем, что "Карел Срп на протяжении длительного времени являлся информатором чехословацкой коммунистической службы госбезопасности". По словам самого К. Српа, премьер сделал данный вывод, опираясь на несуществующие материалы, и официально ни одно из обвинений, о которых было упомянуто Институтом по изучению тоталитарных режимов, ему предъявлено не было.

Экспозиции Национального музея откроют для посетителей до середины 2020 г. 24-01-2017 17:03 | Лорета Вашкова Все экспозиции Национального музея в Праге после генеральной реконструкции для посетителей откроют до середины 2020 года. Все строительные работы завершатся до октября 2018 года, и к 100-летию со дня возникновения Чехословакии в следующем году будет приурочена чешско-словацкая выставка, сообщил директор столичного Национального музея Михал Лукеш.

Милош Земан: режим валютных интервенций упразднят в середине 2017 г. 24-01-2017 16:44 | Лорета Вашкова Президент ЧР Милош Земан уверен, что режим валютных интервенций, который он критиковал на протяжении длительного времени, будет упразднен в середине 2017 года. Данное мнение глава ЧР озвучил в ходе визита в Пльзеньский край. Согласно мнению ряда аналитиков, ранее опрошенных в рамках анкеты Hоspodářské noviny, данный режим по распоряжению Центробанка Чехии прекратит свое существование в течение 2017 г., однако фирмам не стоит опасаться более сильной кроны. Главный банк страны, заседание совета которого запланировано на начало февраля, также считает, что окончание валютных интервенций станет возможным в середине текущего года.

В 2016 г. Чехия получила от ЕС почти на 80 млрд крон больше, чем внесла в общий бюджет 24-01-2017 16:31 | Лорета Вашкова Чешская Республика получила из средств Евросоюза в 2016 году 123,8 млрд крон, а перечислила в объединенный бюджет 44,2 млрд, выплатив ЕС таким образом на 79,6 млрд крон (около 2,95 млрд евро) меньше полученной суммы. Это третий из самых высоких показателей с момента вступления страны в 2004 году в ЕС, информирует Министерство финансов. Как и в предыдущие годы, Чехия остается реципиентом Евросоюза. Принципиальное значение на данный результат оказало получение 88 млрд крон из структурных фондов и европейского Фонда сплочения, а также 32,3 млрд крон, предоставленные на программу общеевропейской сельскохозяйственной политики. Чешская Республика получила из средств Евросоюза в 2016 году 123,8 млрд крон, а перечислила в объединенный бюджет 44,2 млрд, выплатив таким образом на 79,6 млрд крон меньше полученной суммы. Это третий из самых высоких показателей с момента вступления страны в 2004 году в ЕС. Об этом информирует Министерство финансов. как и в предыдущие годы, Чехия остается реципиентом Евросоюза. Принципиальное значение на данный результат оказало получение 88 млрд из структурных фондов и европейского Фонда сплочения, а также 32,3 млрд крон,предоставленные на программу общеевропейской сельскохозяйственной политики.

Преступность в ЧР в 2016 г. сократилась на 12%, расследовано 53% преступлений 24-01-2017 15:23 oбновлено | Лорета Вашкова Чешская полиция во вторник сообщила о развитии криминогенной ситуации в прошлом году. В 2016 г. уровень преступности в межгодовом исчислении сократился на 12%, было совершено около 217 920 преступных деяний. 116 081 из них, т. е. 53,3%, уже расследовано. За первые 11 месяцев 2016 года полицейские зарегистрировали свыше 204 тысяч уголовных преступлений, за тот же период 2015 года было совершено 230 тыс. Число зарегистрированных преступлений в Чехии в последний раз выросло на 7% и достигло 325 тысяч в 2013 году, однако на росте преступности тогда отразилась амнистия, объявленная Вацлавом Клаусом перед сложением своих полномочий президента – более чем половина преступников являлись рецидивистами. Согласно доступной статистике сведений о криминогенной обстановке, уровень преступности в стране третий год подряд падает.

Смог отступает от Праги 24-01-2017 15:01 | Лорета Вашкова Власти Праги пока не будут вводить временный бесплатный проезд на городском транспорте. Причиной является снижение в чешской столице концентрации вредных веществ в воздухе, зафиксированное во вторник, 24 января. Муниципалитет столицы на прошлой неделе обратился из-за смога к пражанам с просьбой воздержаться от пользования личного транспорта, а владельцев частных домов просил ограничить применение твердых видов топлива для обогрева жилищ.

Евгений Перебийнис займет должность посла Украины в Чехии 24-01-2017 14:51 | Лорета Вашкова Указом президента Украины Петра Порошенко Евгений Перебийнис был уволен с должности посла Украины в Латвии, где он работал с мая 2015 года, и назначен новым главой украинского посольства в Чехии. Информация опубликована на сайте П.Порошенко. Перебийнис ранее уже работал в ЧР, свободно владеет чешским языком и завоевал в МИД Украины репутацию одного из лучших специалистов по Чехии. Следует напомнить, что в августе прошлого года Порошенко уволил посла Украины в Чехии Бориса Зайчука, написавшего заявление об отставке в марте того же года. Это произошло вскоре после сообщения в чешских СМИ о том, что посольство Украины ходатайствовало о выходе на свободу ливанца Али Файяда, находившегося в Чехии в СИЗО по подозрению в поддержке терроризма и нелегальной торговле оружием. Сообщалось, в частности, о том, что Б. Зайчук пытался освободить в 2014 году из СИЗО Файяда, экс-советника Виктора Януковича, предлагая внести за него денежный залог.

Таиланд депортировал чеха, осознанно распространявшего ВИЧ, на родину 24-01-2017 12:26 | Лорета Вашкова Власти Таиланда депортировали в Чешскую Республику чешского гражданина Зденека Пфайфера, задержанного в Таиланде на прошлой неделе в связи с подозрением в умышленном распространении ВИЧ. Об этом информирует агентство AP. Чешское посольство в Бангкоке сообщило, что воздержится от комментариев по данному делу. В чешский аэропорт конвоируемый прибыл с марлевой повязкой на лице, без наручников. На родине, где депортированный обвиняется в нанесении тяжелого вреда здоровью нескольких десятков мужчин, 49-летнего Пфайфера ожидает суд. Инфекция была выявлена у Пфайфера в 2013 году. Несмотря на это, гражданин ЧР, которому ныне грозит до 12 лет тюремного заключения, продолжал вступать в интимные отношения, не информируя своих партнеров о риске заражения.