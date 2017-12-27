Сотрудники АН ЧР жалуются на неравные условия для работы молодых женщин-ученых

Около трех сот научных сотрудников из 29 институтов Академии наук Чешской Республики направили письмо руководству АН, в котором жалуются на неравные условия для работы молодых женщин-ученых по сравнению с мужчинами. Возможность получить грант радикально снижается с рождением первого ребенка, говорится в обращении, направленном председателю АН Эве Зажималовой.

Инициаторы письма требуют большей поддержки семей ученых – яслей и детских садов со специальным режимом для детей старше одного года, а также оплаты базовых расходов для всей семьи ученого в случае его научной стажировки за границей.