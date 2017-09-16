Состояние главы чешского МИД, попавшего в аварию, уже стабилизовано

В Зноемской области в пятницу вечером произошла автоавария, в результате которой пострадал министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек. Министра доставили в больницу санитарным вертолетом, где ему зашили рану на голове. Глава чешской дипломатии одновременно является лидером партии социал-демократов в избирательной компании, проходящей накануне предстоящих парламентских выборoв, которые состоятся 20-21 октября.

Министр получил травму головы, однако в целом его состояние нормальное, после обследования он был выписан из больницы в Брно. Об этом ЧТК сообщила Ирена Валентова из пресс-службы МИДа. ДТП произошло в результате столкновения двух машин недалеко от Леховиц. Полиция расследует обстоятельства ДТП, сообщил пресс-секретарь Полиции Южной Моравии Павел Шваб.

Главе министерства иностранных дел пришлось отменить рабочую программу, запланированную на выходные, однако в понедельник он намеревается приступить к исполнению служебных обязанностей и принять участие в заседании правительства. Единственным пострадавшим в ходе автоаварии был Любомир Заоралек. Об этом информировало «Чешское радио»