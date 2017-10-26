Состоялся визит чешской делегации в Азербайджан

Тимур Кашапов
26-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Завершился визит делегации ЧР во главе с заместителем председателя Сената Чешской Республики Иржи Шестаком в Азербайджан. В ходе своего пребывания в закавказской республике Шестак, в частности, встретился с заместителем председателя заксобрания Азербайджана Милли Меджлиса Валехом Алескеровым.

По итогам визита глава чешской делегации выступил с рядом заявлением, в том числе о необходимости мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Шестак также выразил уверенность, что Соглашение о стратегическом партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном откроет новые возможности для обеих сторон и поспособствует развитию межпарламентских и экономических отношений Баку и Праги. Среди наиболее перспективных отраслей сотрудничества двух стран Шестак назвал такие сферы, как сельское хозяйство, химическая промышленность и металлургия.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 