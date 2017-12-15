В костеле св. Яна Непомуцкого на пражских Градчанах состоялся предрождественский концерт для ветеранов Второй мировой войны, а также участников миссий Армии Чешской Республики. Под сводами храма звучала музыка в исполнении Военного оркестра «Ондраш». Гостей мероприятия пришел лично поприветствовать и высказать им свою благодарность начальник Генерального штаба чешской армии Йозеф Бечварж.

На сегодняшний день в стране проживает около 500 ветеранов Второй мировой войны, а также 14 тысяч чешских военнослужащих, принимавших участие в заграничных миротворческих миссиях.