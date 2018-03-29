Состоялся очередной раунд переговоров ANO и ЧСДП о создании парламентской коалиции

В переговорах о создании коалиции в Палате депутатов, в которых участвуют представители движения ANO и Чешской социал-демократической партии, удалось добиться значительного прогресса, особенно по вопросу программы будущего кабинета министров. Вместе с тем, в кадровом вопросе противоречия преодолеть не удалось. Об этом заявил председатель ЧСДП Ян Гамачек, который повторил возражения партии о «наличии в правительстве уголовно преследуемых лиц».

По словам Гамачека, представители ANO взяли неделю на размышления. В следующую пятницу, 6 апреля, состоится заседание президиума ЧСДП, который даст оценку новому предложению ANO. Вместе с тем, зампред движения Рихард Брабец заявил журналистам, что единственным кандидатом ANO на пост премьер-министра остается Андрей Бабиш.