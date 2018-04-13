Согласно исследованию, иностранцы в Брно не страдают от социальной изоляции

Иностранцы в Брно поддерживают достаточно интенсивные личные контакты не только с представителями своей диаспоры, но и с чехами, показало исследование, которое в течение прошлого года проводили ученые.

В ходе анализа были изучены три национальных сообщества – украинцы, индусы и группа говорящих на арабском языке. Результаты проведенного исследования помогут моравской столице при проработке дальнейшей интеграционной стратегии.

Оказалось, что женщины несколько лучше интегрированы, чем мужчины. Все три группы не страдают от социальной изоляции, при этом, однако диаспора, объединенная арабским языком, оказалась более закрытой, однако тоже поддерживающей связи с чешским сообществом, хотя и гораздо менее интенсивные, чем украинцы. Эта группа обладает более выраженным внутренним расчленением, в нее входят представители разных этносов, и степень взаимопомощи там ниже, чем в других диаспорах.