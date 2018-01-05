Содержание пестицидов в польских яблоках в 7 раз превышало норму

В польских яблоках сорта «Чемпион» чешская Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция (SZPI)обнаружила пестициды, содержание которых в семь раз превышало максимально допустимый уровень. Яблоки поступили в продажу в остравский магазин Makrо, которому вследствие этого придется заплатить штраф, сообщил в пресс-релизе в пятницу, 5 января, пресс-секретарь SZPI Павел Копршива.

В настоящее время фрукты, поставщиком которых являлась трутновская фирма Olymp Fruit, изъяты из продажи. Та же самая проблема была выявлена в ЧР при продаже польских яблок осенью минувшего года. О существенном превышении допустимых концентраций пестицидов работники чешской инспекции сообщили 30 ноября, передав информацию членам RASFF, программы быстрого оповещения по продуктам питания и кормам.