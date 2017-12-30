Социальные выплаты вырастут в 2018 г.

С 1 января 2018 г. в Чехии повысится размер пособий, выплачиваемых при временной нетрудоспобности, беременности, рождении ребенка, уходе за ребенком и другим членом семьи. Люди, вынужденные из-за болезни остаться дома дольше месяца, также получат более высокое пособие.
С 1 февраля 2018 года отцы смогут взять недельный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка. С 1 июня нового года жители Чехии также получат право на трехмесячный оплачиваемый отпуск по уходу за близкими, которым нужен особый уход. Это является одним из ключевых изменений в чешской социальной сфере.
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