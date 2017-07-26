Социальные работники дождутся увеличения зарплат

Антон Каймаков
26-07-2017
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Ассоциация административных краев Чешской Республики заверила премьер страны, что правительственный план увеличения зарплат социальных работников будет выполнен своевременно. Администрации уже подали заявление о перечислении из бюджета государства дополнительно 822 миллиона крон (31,6 миллиона евро), которые из краевых бюджетов уже были выплачены организациям социального обслуживания с октября по июнь 2016 и 2017 годов. Даже если краевые администрации не смогу вовремя завершить регламентированный процесс начисления окладов по повышенным тарифам, средства социальным работникам будут выплачены в качестве аванса.

 
 
 
 
 
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