Ассоциация административных краев Чешской Республики заверила премьер страны, что правительственный план увеличения зарплат социальных работников будет выполнен своевременно. Администрации уже подали заявление о перечислении из бюджета государства дополнительно 822 миллиона крон (31,6 миллиона евро), которые из краевых бюджетов уже были выплачены организациям социального обслуживания с октября по июнь 2016 и 2017 годов. Даже если краевые администрации не смогу вовремя завершить регламентированный процесс начисления окладов по повышенным тарифам, средства социальным работникам будут выплачены в качестве аванса.