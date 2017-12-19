Социальная политика: в парламенте разгорелся спор

Эва Туречкова
19-12-2017
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В Палате депутатов проходит третье чтение проекта госбюджета на 2018 г. Законодатели от социал-демократической партии, а также христианские демократы требуют увеличения финансовых расходов на социальную политику в размере 3,5 млрд крон, в то время как министр финансов Алена Шиллерова готова дополнительно выделить лишь 1,5 млрд.

О намерении не поддержать проект бюджета заявили уже представители Гражданской демократической партии – по их мнению, проект не отражает всех возможностей чешской экономики, ставя перед собой недостаточно амбициозные цели.

Напомним, что общий объем бюджетных средств на 2018 год равен 1,365 триллиона крон. Предполагаемый дефицит составит 50 миллиардов крон (2 миллиарда евро).

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