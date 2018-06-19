Social Watch: В Чехии сохраняется неравенство женщин и мужчин

Как сообщили на пресс-конференции активисты организаций Social Watch и «Чешское женское лобби», в Чехии по-прежнему не удается обеспечить равноправие между женщинами и мужчинами. Женщины мало представлены в политике, разница в заработной плате составляет в среднем 20%, сохраняется низкая занятость матерей с маленькими детьми.

По мнению указанных организаций, условия, в которых находятся женщины в Чехии, могут ухудшиться из-за запланированных сокращений бюджета соответствующих проектов и перенаправления средств из фондов Евросоюза в другие сферы. Данные были обнародованы в связи с Днем равноправия женщин и мужчин, который отмечается 19 июня.