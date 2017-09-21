Social Watch критикует Чехию за экспорт оружия в политически нестабильные страны

Общественная организация Social Watch раскритиковала Чехию за экспорт оружия в политически нестабильные и авторитарные страны, такие как Египет и Саудовская Аравия. Как заявил председатель чешского филиала Social Watch Томаш Тожичка, экспорт оружия в эти государства способствует "подавлению гражданских свобод и изгнанию людей из их домов, что приводит к усилению волны мигрантов".

В частности, по данным организации, чешское оружие в Египте используется силами безопасности для разгона демонстраций, а экспортируемые в Саудовскую Аравию грузовые автомобили служат для перевозки военных материалов. «При этом Европейский парламент еще в 2016 году принял резолюцию, в которой призвал страны-члены ЕС прекратить экспорт военной техники в Саудовскую Аравию», - напомнил Тожичка.