Social Watch критикует Чехию за экспорт оружия в политически нестабильные страны

Тимур Кашапов
21-09-2017
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Общественная организация Social Watch раскритиковала Чехию за экспорт оружия в политически нестабильные и авторитарные страны, такие как Египет и Саудовская Аравия. Как заявил председатель чешского филиала Social Watch Томаш Тожичка, экспорт оружия в эти государства способствует "подавлению гражданских свобод и изгнанию людей из их домов, что приводит к усилению волны мигрантов".

В частности, по данным организации, чешское оружие в Египте используется силами безопасности для разгона демонстраций, а экспортируемые в Саудовскую Аравию грузовые автомобили служат для перевозки военных материалов. «При этом Европейский парламент еще в 2016 году принял резолюцию, в которой призвал страны-члены ЕС прекратить экспорт военной техники в Саудовскую Аравию», - напомнил Тожичка.

 
 
 
 
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