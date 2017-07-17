Social Watch: Чехия отстает от Запада, рост экономики не помогает приблизиться к уровню развитых стран

Ольга Васинкевич
17-07-2017
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Чешская Республика и спустя 27 лет после изменения режима отстает от западных стран, и эту пропасть не удается уменьшить. Темп экономического роста не достаточен для того, чтобы Чехия приблизилась к уровню западных государств. Такие данные стали известны из обнародованного в понедельник сообщения международной сети Social Watch о ситуации и устойчивом развитии в Чешской Республике в 2016 году. «Чехия – по-прежнему страна «второго мира». И спустя 27 лет мы находимся в ситуации, далекой от того, что мы себе представляли в 1990 году. Будем надеяться, что делопроизводство устойчивого развития поможет ситуации», - прокомментировал председатель чешской коалиции Томаш Тожичка. По мнению экономиста Илоны Швигликовой, уменьшился потенциал региона Центральной и Восточной Европы, который бы помог приблизиться к уровню развитых стран. По ее мнению, и искусственное удерживание курса кроны «помогло» продолжению действия «дешевой чешской экономической модели с дешевой работой и дешевой валютой». Целью международной сети Social Watch является наблюдение за выполнением обязательств, вытекающих из соглашений ООН об искоренении нищеты, борьбе с дискриминацией и неравноправием мужчин и женщин.

Ольга Васинкевич
17-07-2017
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