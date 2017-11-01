Социал-демократы не претендуют на посты глав парламентских комитетов

Лорета Вашкова
01-11-2017
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Чешская социал-демократическая партия не выдвинет в ходе переговоров после выборов требований о том, чтобы ее представители возглавили некоторые парламентские комитеты. Перед встречей социал-демократов и членов победившего в выборах в парламент движения ANO 1 ноября об этом сообщил поверенный руководством ЧСДП Mилан Хованец.

Социальные демократы хотели бы заручиться тем, что в нижней палате будут созданы достойные условия в среде оппозиции, так как ЧСДП, получившая по итогам выборов 7,2% голосов и 15 мандатов, собирается остаться именно в оппозиции. Партия также поддержит проект госбюджета 2018 г., подготовленный еще правительством во главе с Богуславом Соботкой (от ЧСДП). Об этом ЧТК сообщил Милан Хованец.

 
 
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