Социал-демократы не намерены сотрудничать с обвиненными политиками

Антон Каймаков
21-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Социал-демократы, потерявшие свою лидирующую позицию в Плате депутатов, выразили готовность вновь сотрудничать в рамках правящей коалиции, но только при условии наличия программных пересечений с возможными партнерами.

Однако, как заявил Милан Хованец, в настоящее время исполняющий обязанности главы политического субъекта, он не может себе представить сотрудничество с политиками, которым было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. Это является намеком на ситуацию лидера ANO Андрея Бабиша, который фигурирует в деле о дотационных махинациях.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 