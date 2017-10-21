Социал-демократы не намерены сотрудничать с обвиненными политиками

Социал-демократы, потерявшие свою лидирующую позицию в Плате депутатов, выразили готовность вновь сотрудничать в рамках правящей коалиции, но только при условии наличия программных пересечений с возможными партнерами.

Однако, как заявил Милан Хованец, в настоящее время исполняющий обязанности главы политического субъекта, он не может себе представить сотрудничество с политиками, которым было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. Это является намеком на ситуацию лидера ANO Андрея Бабиша, который фигурирует в деле о дотационных махинациях.