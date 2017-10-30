Социал-демократы не будут выдвигать кандидата на пост президента

Как сообщил пресс-секретарь партии, социал-демократы не планируют выдвижение на президентские выборы собственного кандидата. Также пока на повестке не стоит вопрос о поддержке какого-либо из уже известных кандидатов, регистрация которых заканчивается 7 ноября 2017 г.

Своих кандидатов также не выдвигает ль парламентских выборов движение ANO, компартия Чехии и Словакии, христианские демократы и ТОР-09. Пока не определена позиция по этому вопросу гражданских демократов и партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры.